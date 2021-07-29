"اقتصاد سلام بعد الحرب".. مستشاره: زيارة الكاظمي نقطة تحول في تاريخ العراق

شفق نيوز / اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، نقطة تحول "مفصلية" في تاريخ العراق، بعد سنوات من الحرب.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة رئيس الوزراء تفصل التحول من اقتصادات الحرب والصراع الذي عاشه العراق منذ ١٨سنة إلى انتهاء داعش وبعض الصعوبات، وصولا إلى الانتقال لاقتصاد البناء والإعمار والسلام".

وأضاف أن "زيارة الكاظمي ركزت على بناء اقتصاد سلام للعراق والمنطقة"، لافتاً إلى أن "سياسة الحكومة الحالية هي سياسة مسالمة تروم إلى حسن الجوار والاستفادة من الدول العظمى حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى وللعراق علاقات قوية معها".

وأشار صالح، إلى "وجود اتفاق إطار استراتيجي سيحول إلى البناء والإعمار"، مبينًا أن "دعوة رئيس الوزراء هي دعوة صادقة، ومهما كان البلد فيه بطالة وعجز".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة حليف كبير وصديق وشريك ويجب أن تنتقل الشراكة من حروب وصراعات إلى بناء وأعمار".

وخلص مستشار الكاظمي، إلى القول إن العراق سيتحول وفقا لتلك الأطر إلى "بناء وتقدم، خصوصا أن المنطقة تدخل الآن في اقتصاديات السلام، وهذا ما تنوي إليه الحكومة العراقية".

وكان الكاظمي، قد عاد مساء يوم الخميس، إلى بغداد، بعد أن اختتم زيارته في واشنطن، باتفاقات وتفاهمات وصفت بـ"التاريخية" لعل أبرزها إنهاء وجود القوات القتالية على الأرض العراقية مع نهاية العام الحالي.