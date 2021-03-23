اقتصادية البرلمان: سعر صرف الدولار باق في الموازنة بناءً على اتفاق سياسي

شفق نيوز/ كشفت اللجنة الاقتصاد النيابية، يوم الثلاثاء، عن اتفاق مسبق للكتل السياسية لرفع سعر صرف 100 دولار إلى 145 الف دينار، مؤكدة أن البرلمان لا يمتلك صلاحية لتغييره.

وقال عضو اللجنة علي اللامي لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد أي اتفاق سياسي أو نيابي على تغيير سعر صرف الدولار وتخفيض العملة الأجنبية أمام الدينار العراقي مثل ما موجود بقانون الموازنة".

وأضاف أن "هناك اتفاقا مسبقا بين الكتل السياسية لرفع سعر الدولار إلى 145 الف لكل 100 دولار وسيستمر هذا بقانون الموازنة للعام 2021".

وبين اللامي، أن "رفع سعر الصرف بصورة مفاجئة من 119 إلى 145 الف دينار لكل 100 دولار إثر على الطبقة الفقيرة وذات الراتب والدخل المحدود".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

يذكر ان جميع اسعار المواد والسلع شهدت ارتفاعاً كبيراً في السوق المحلية ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية وبعض الكتلة السياسية فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.