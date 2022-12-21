اقترحه العراق ودول.. اعتماد مشروع قرار "اليوم الدوليّ لمنع التطرف العنيف المُفضيّ إلى الإرهاب"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء، أن الجمعية العامة للأمم المُتحدة اعتمدت مشروع القرار المعنون “اليوم الدوليّ لمنع التطرف العنيف المُفضيّ إلى الإرهاب”.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن هذا المشروع "تقدم به العراق بالشراكة مع دولة قطر، والمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، وسلطنة عمُان، تحت البندين 14 و121 من جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين، حيث أقامت برعاية القرار 36 دولة.

وبهذا أصبح يوم 12 شباط بصورة رسميَّة اليوم الدوليّ لمنع التطرف العنيف المُفضي إلى الإرهاب، وفقا للبيان.

واجتاح تنظيم (داعش) في أواسط العام 2014 مناطق ومدن شاسعة تُقدر بثلثي مساحة العراق قبل أن تتمكن القوات العراقية مسنودة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من إستعادتها من قبضة التنظيم المتشدد في عملية عسكرية استغرقت ثلاث سنوات.