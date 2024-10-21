افتتاح سفارة عراقية في العاصمة الكرواتية

شفق نيوز/ افتتح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الاثنين، سفارة في العاصمة الكرواتية زغرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وكرواتيا، وترسيخ أسس التعاون والصداقة بين البلدين.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، حضر حفل الافتتاح وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي، غوردان رادمان، وسفير كرواتيا لدى العراق، إيفان يورتش، ورئيسة الدائرة الاقتصادية، إيرينا إليباك، ورئيس دائرة إفريقيا والشرق الأوسط، تمارا كروبسكي، بالإضافة إلى عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى كرواتيا.

وأكد حسين، في كلمته خلال الحفل، أن "افتتاح السفارة يعكس عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، ويأتي ضمن نجاحات السياسة الخارجية العراقية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن التقدم المحرز في التعاون متعدد الأطراف.

وأشار إلى أن "العراق يطمح إلى تطوير علاقاته مع كرواتيا، مع الأخذ في الاعتبار أن توسيع التمثيل الدبلوماسي العراقي في الخارج يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية"، مؤكداً التزام العراق بتعزيز علاقاته مع كرواتيا في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية.

ورأى وزير الخارجية العراقي، أن تعميق علاقات الصداقة بين بغداد وزغرب يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون في مختلف القطاعات، بما يحقق مكاسب إيجابية للطرفين، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تسير في مسار تصاعدي لتحقيق الأهداف المشتركة، ويفتح ذلك أبواب تعاون أوسع، خاصة مع الشركات الكرواتية العاملة في العراق في مجالات البناء والطاقة.

وأضاف حسين، أن الحكومة العراقية تدعم الشركات الأجنبية من الدول الصديقة التي تسعى إلى الاستثمار، وعلى رأسها الشركات الكرواتية، مؤكداً أن "العراق يمتلك موارد طبيعية غنية وموقعاً استراتيجياً يجعله حلقة وصل في التجارة العالمية، مما يعزز دوره المحوري في منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

ولفت الوزير، إلى أن كرواتيا كان لها دور فاعل في دعم العراق خلال حربه ضد الجماعات الإرهابية، من خلال مشاركة مستشارين عسكريين ضمن قوات التحالف الدولي وتقديم المشورة العسكرية، إضافة إلى المساهمة في جذب أبرز الشركات العالمية للعمل في العراق، منوهاً إلى أهمية دور الجاليتين العراقية والكرواتية في تعزيز العلاقات بين البلدين.