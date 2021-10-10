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اعطال المحطات الانتخابية تمتد لجنوبي العراق والمفوضية تدلي بتوضيح جديد

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T06:28:44+0000
اعطال المحطات الانتخابية تمتد لجنوبي العراق والمفوضية تدلي بتوضيح جديد

شفق نيوز/ امتدت اعطال المحطات الانتخابية الى محافظات جنوبي العراق، في وقت أصدرت المفوضية العليا للانتخابات توضيحاً جديداً يخص الإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم ظهور بصمة المواطن الانتخابية في الجهاز الالكتروني.

وذكر الناطق باسم المفوضية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، رائد عزيز لوكالة شفق نيوز، أنه "في حال لم تظهر بصمة المواطنين الانتخابية في الجهاز الالكتروني، رغم وجود معلوماتهم في المركز الانتخابي، سيتم اللجوء لقراءة الباركورد الخاص بالبطاقة الانتخابية عن طريق المنسق العام في المركز الانتخابي، وبالتالي سيحق للناخب في هذه الحالة التصويت في الانتخابات".

وواجه عدد من المواطنين منذ صباح اليوم عدم ظهور بصماتهم الانتخابية في عدد من المراكز بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة شفق نيوز،  بتسجيل 9 اعطال في محطات اقتراع بـ5 مراكز انتخابية بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار.

وقال شهود العيان، إن المواطنين الراغبين بالانتخاب عادوا لمنازلهم، مبينين أن فرق صيانة المفوضية أعلنت الاستنفار لإعادة إصلاح الأعطال التي أصابت الأجهزة الالكترونية في امل المراكز الانتخابية.

ووفق شهود العيان في محافظة ذي قار، فأن عوائل كبيرة عات لمنازلها بعد فشل ظهور بصماتهم وعدم لجوء موظفي المفوضية إلى الخطة البديلة الخاصة بقراءة الباركورد بحجة الخوف من التزوير.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، بتوقف محطة اقتراع بالكامل عن العمل في احد المراكز الانتخابية بقضاء الحي في محافظة الكوت.

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