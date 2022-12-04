"اعذروني أخجل أعلق".. سياسي عراقي يرد على قرار سجنه

شفق نيوز/ علق السياسي العراقي مثال الآلوسي، مساء الأحد، على صدور حكم قضائي بالسجن لسبع سنوات، على خلفية "الإساءة إلى المحكمة الاتحادية العليا" (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وكتب الآلوسي، لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات الكرخ الثالثة في العاصمة بغداد، أصدرت اليوم حكمها بقضية اتهامي بالإساءة للقضاء".

وأضاف: "محكمة الجنايات، حكمت عليّ بالسجن لفترة سبع سنوات.. أعذروني اخجل التعليق، وتقبلوا احترامي وتقديري".

وكان الآلوسي، قد اعتذر عن المثول أمام المحكمة، بسبب عارض صحي ألمّ به أجبره على مغادرة البلاد لتلقي العلاج، كما أبلغ وكالة شفق نيوز.

يشار إلى أن وزارة المالية الاتحادية، قد أصدرت أمر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للآلوسي، منذ شهر تموز الماضي، على خلفية صدور مذكرة القبض بحقه في تهمة الإساءة للقضاء العراقي.

والألوسي سياسي عراقي ليبرالي، عرف عنه معارضته للأحزاب الرئيسية في بغداد، وكشف مؤخراً عن علاقات واجتماعات لسياسين عراقيين بارزين مع مسؤولين اسرائيليين.

ورغم اشتراك الآلوسي في العملية السياسية في البلاد بعد العام 2003 وتشكيله حزباً بأسم "حزب الأمة العراقي" إلا أنه بات مؤخرا يوجه لها سهام النقد اللاذع بسبب تردي الواقع الخدمي والمعيشي وتفشي البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات ودوائر الدولة.

وساند السياسي العراقي الاحتجاجات الواسعة التي انطلقت في مناطق وسط وجنوب البلاد في العام 2019، واعتبر السياسيين من المكونين السني والشيعي الذين تصدوا للحكم قد فشلوا بتوفير الرفاهية والعيش الكريم لجماهيرهم.