"اعتقال مصلح".. العامري يدخل على خط الأزمة في الخضراء

شفق نيوز/ وصل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، مساء الاربعاء، إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد، لاجراء وساطات في أزمة اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن زعيم تحالف الفتح هادي العامري وصل، مساء اليوم، الى المنطقة الخضراء في بغداد، مبيناً أن العامري أجرى اتصالاته مع مع قادة الحشد والزعماء السياسيين من مقر هيئة الحشد في الخضراء.

وأوضح، أن العامري بصدد لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل حلحلة الازمة الحالية التي نجمت عن اعتقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح.

وطوقت الوية من قوات الحشد الشعبي، في وقت سابق الاربعاء، مواقع "مهمة" داخل المنطقة الخضراء "شديدة التحصين" وسط بغداد، منها منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأغلقت الفرقة الخاصة العراقية، في وقت سابق اليوم، المنطقة الخضراء "شديدة التحصين" بالكامل، فيما نشرت الدبابات التابعة للجيش وأغلقت مداخل المنطقة الواقعة وسط العاصمة بغداد.

ويأتي هذا التحرك، بعد انتشار سيارات عسكرية لقوات الحشد الشعبي، داخل المنطقة الخضراء، وسط أجواء متوترة على خلفية اعتقال القيادي في الحشد "قاسم مصلح"، في منطقة الدورة جنوبي بغداد، بتهم تتعلق بفساد مالي وإرهاب، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وعلى إثر ذلك، صدرت توجيهات عسكرية "تقيد" حركة الارتال الأمنية والعسكرية ببغداد، تضمنت منع دخول جميع الارتال المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي أو أي أرتال أخرى تزيد عن عجلتين عبر السيطرات الخارجية، فضلا عن منع حركة الارتال المسلحة داخل العاصمة، إلا بموافقة "قيادة عمليات بغداد"، وفقا لمصادر أمنية تحدثت للوكالة.

وشُكلت لجنة مشتركة من مؤسسات أمنية وعسكرية للتحقيق في قضية "مصلح" الذي اعتقل من قبل لجنة مكافحة الفساد، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وفقا لمصدر حكومي، أفاد بذلك لوكالة شفق نيوز.