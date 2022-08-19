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اعتقال حفيد صدام حسين

Category: سیاسة

Date: 2022-08-19T08:40:56+0000
اعتقال حفيد صدام حسين

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الجمعة، باعتقال حفيد الأخ غير الشقيق لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) في بيروت.

وتناقل وسائل إعلام محلية وعربية، مقطعاً مسجلاً لسعد سبعاوي إبراهيم الحسن، ابن شقيق صدام حسين، وهو يناشد المنظمات العربية والدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان، بالتدخل لمعرفة مصير ابن شقيقه، (عبد الله ياسر السبعاوي) المُعتقل لدى السلطات الأمنية في لبنان"، بحسب قوله.

في السياق، أفادت مصادر أمنية بأن "حفيد ابن أخ صدام، موقوف فعلاً لدى جهاز الأمن العام (كونه غير لبناني) وبانتظار صدور قرار من القضاء اللبناني إمّا بإطلاق سراحه أو تسليمه للسلطات العراقية".

وعبد الله ياسر سبعاوي إبراهيم هو إبن سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة تمويل المسلحين وصناعة القنابل.

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