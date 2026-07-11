رئيس سابق للجنة النزاهة في قبضة مكافحة الفساد.. اعتقال طلال الزوبعي ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باعتقال النائب السابق طلال الزوبعي، خلال عملية نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة الاتحادية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوة داهمت منزل الزوبعي في منطقة الحارثية غربي بغداد، قبل أن تعتقله وتنقله إلى إحدى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه.

ويأتي الاعتقال في ظل استمرار حملة مكافحة الفساد المعروفة باسم "صولة الفجر"، التي تنفذ خلالها قوات أمنية، بالتنسيق مع هيئة النزاهة وتحت إشراف قضائي، أوامر قبض بحق مسؤولين وسياسيين ونواب حاليين وسابقين متهمين بقضايا تتعلق بالمال العام.

وكانت الحكومة قد أعلنت أن التحقيقات التي أعقبت توقيف وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي كشفت، استناداً إلى إفاداته، عن شبهات تطال شخصيات سياسية ونيابية ومسؤولين، وقادت إلى إصدار أوامر قبض ضمن ملفات تتعلق بعقود وعمولات ورشى مفترضة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان اعتقال الزوبعي مرتبطاً مباشرة باعترافات الجميلي أم بملف قضائي آخر.

وسبق للزوبعي أن ترأس لجنة النزاهة في مجلس النواب خلال الدورة النيابية الممتدة بين عامي 2014 و2018، قبل أن يقرر البرلمان في آب 2019 رفع الحصانة عنه بطلب من مجلس القضاء الأعلى، على خلفية شكاوى واتهامات تتعلق بفترة رئاسته اللجنة.

كما أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة في تشرين الثاني من العام نفسه أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، استناداً إلى المادة 308 من قانون العقوبات.

ومثّل الزوبعي محافظة بغداد في عدة دورات نيابية، وفاز في دورة 2021 ضمن تحالف عزم، ثم ارتبط لاحقاً بكتلة الصدارة، قبل أن يعلن في 17 آذار 2025 انضمامه إلى كتلة المبادرة، وكان قد مثّل في دورات سابقة ائتلاف متحدون للإصلاح وتحالف القرار العراقي.