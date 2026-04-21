"اعتراف طال انتظاره".. تركيا ترحب باختيار محافظ تركماني لكركوك

رحبت وزارة الخارجية التركية، يوم الثلاثاء، بانتخاب حاكم تركماني لكركوك، واصفة ذلك بأنه تطور تاريخي للشمولية والتمثيل العادل في المحافظة العراقية المتنوعة ثقافيا.

وذكرت الخارجية التركية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "انتخاب محمد سمعان، هو تطور مهم وتاريخي للغاية من حيث الشمولية والتمثيل العادل وتوطيد السلام الاجتماعي".

وأضافت أن التعيين يمثل "اعترافا طال انتظاره بحق مشروع لأقاربنا الأتراك، الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من العراق وكركوك".

أكدت الوزارة أن المشاركة بالتناوب في المناصب الإدارية العليا في كركوك بين مجتمعات المحافظة على أساس توافق الآراء تشكل "مكسبا عادلا ومنصفا ليس فقط للتركمان ولكن لجميع المكونات التي تشكل كركوك".

وأعربت وزارة الخارجية التركية، في ختام بيانها عن أملها في أن يساهم هذا التطور بتحقيق "السلام والأمن والازدهار للعراق ككل ولشعب كركوك".

وطمأن محافظ كركوك الجديد، محمد سمعان، بوقت سابق من اليوم، أهالي المحافظة بشأن المخاوف المثارة حول آلية "تداول المنصب" بين المكونات الرئيسية، مؤكداً ثقته بنجاح هذه التجربة السياسية الفريدة.