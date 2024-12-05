اعتراض كوردي على قانون الموازنة يُرجئ جلسة البرلمان إلى السبت المقبل

شفق نيوز/ أعلن النائب عن كتلة دولة القانون محمد الزيادي، يوم الخميس، عن تأجيل عقد جلسة البرلمان إلى يوم السبت المقبل بسبب انسحاب الكتل الكوردية احتجاجاً على قانون الموازنة الاتحادية.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته هذا اليوم إلى يوم السبت بسبب اعتراض الأحزاب الكوردية على سحب تعديل قانون الموازنة العامة من جدول أعمال المجلس".

وبين أن "الأحزاب الكوردية انسحبت من الجلسة مما تسبب بكسر النصاب وعدم انعقاد الجلسة، وتم تأجيل انعقادها إلى يوم السبت".