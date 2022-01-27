اعتراض سني على منح قيادة عمليات ديالى لـ"قائد شيعي"

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي، يوم الخميس، عن اعتراضات من قوى سنية على استبدال قائد عمليات ديالى اللواء الركن رعد الجبوري، واستبداله باللواء الركن علي فاضل عمران، معتبرين المنصب استحقاقاً للمكون السني.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوى ونواب سنة قدموا اعتراضات لرئيسي الوزراء والبرلمان بسبب استبدال قائد عمليات ديالى، من المكون السني اللواء الركن رعد الجبوري، وتعيين (قائد شيعي) وهو اللواء الركن علي فاضل عمران، بسبب الهجمات الدموية الأخيرة التي طالت قواطع الجيش".

وأضاف المصدر، أن "القوى السنية اعتبرت تعيين قائد من المكون الشيعي قفزاً على الاتفاقات والتوازنات الأمنية التي تنص على تولي المكون الشيعي قيادة الشرطة والمكون السني قيادة العمليات".

يشار إلى أن منصب قائد عمليات ديالى يشغله قادة عسكريون من المكون السني منذ عام 2008 وحتى الآن، فيما يشغل منصب قائد الشرطة ضباطا من المكون الشيعي بحسب اتفاقات أقرتها القوى السنية والشيعية.