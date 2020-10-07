اعادة ضباط الجيش العراقي السابق الى الخدمة .. وثيقة

شفق نيوز/ اظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الدفاع العراقية، أمراً بتشكيل لجنة عسكرية عُليا لإعادة ضُبّاط النظام السابق برتبة رائد فما دون.





وبحسب الوثيقة الصادرة عن رئاسة اركان الجيش العراقي، وتنشرها ادناه وكالة شفق نيوز، فأن اللجة برئاسة معاون رئيس اركان الجيش للإدارة وعضوية كل من مدير عام الموازنة والبرامج ومدير عام الافراد ومدير عام الاستخبارات العسكرية ومدير ادارة الضباط، مبينة أن هدفها دراسة امكانية اعادة ضباط الجيش السابق من رتبة رائد فما دون وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري.





وذيلت الوثيقة بتوقيع الفريق الركن علي جاسم محمد امين السر الاقدم في رئاسة اركان الجيش العراقي بتاريخ 28 ايلول 2020.

وكان الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر قد حل الجيش العراقي السابق عام 2003 عقب الإطاحة بالنظام السابق، إذ جرى تسريح كل أفراد الجيش.







