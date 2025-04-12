اعادة انتخاب المالكي اميناً عاماً لحزب الدعوة في العراق

شفق نيوز/ أعاد المؤتمر الـ19 لحزب الدعوة الاسلامية، اليوم السبت، انتخاب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اميناً عاماً للحزب.

وتولى المالكي الامانة العامة للحزب منذ العام 2006 إبّان توليه رئاسة الحكومة العراقية، بدلا عن ابراهيم الجعفري الذي انشق عن حزب الدعوة وشكل جناحا سياسيا جديدا.

وحزب الدعوة الإسلامية حزب سياسي عراقي وأحد الأحزاب الشيعية الرئيسية تأسس في العام 1957 ويعد المرجع الديني محمد باقر الصدر (أعدمه نظام صدام) أحد أبرز مؤسسيه.