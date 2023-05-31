اطلاق مجموعة العمل المعنية بالتعاون القضائي بين العراق وفرنسا

شفق نيوز/ أُعلن اليوم الأربعاء في العاصمة بغداد عن إطلاق مجموعة العمل المعنية بالتعاون القضائي بين العراق وفرنسا.

جاء ذلك على هامش زيارة الوفد القضائي الفرنسي إلى مجلس القضاء الاعلى العراقي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أنه "تم الاتفاق على أن يتولى هذه التشكيلة متابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في مجال التعاون القضائي".

وأضاف أن "اللقاء حضره كلا من رئيس جهاز الادعاء العام نجم عبد الله احمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة والقاضي ياسر الخزاعي، فيما ضم الجانب الفرنسي كلاً من اوليفيه كريستين وجوليان روتايو وتوماس غريغوار وملحق الامن الداخلي رموالد مولير والقائم بالاعمال جان كريستوف باريس".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قد أستقبل في وقت سابق من اليوم، وفدا قضائيا من وزارة العدل الفرنسية.

وقال بيان صادر عن المجلس، أن القاضي زيدان بحث معهم استكمال النقاشات والتفاهمات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس المجلس الاخيرة الى باريس.