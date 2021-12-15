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اطلاق سراح الشبلي وجميع المعتقلين بقضية محاولة اغتيال الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-12-15T11:16:34+0000
اطلاق سراح الشبلي وجميع المعتقلين بقضية محاولة اغتيال الكاظمي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، باطلاق سراح مدير مكافحة المتفجرات وجميع المعتقلين بقضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، إن السلطات الامنية أطلقت سراح مدير مكافحة المتفجرات اللواء صباح الشبلي وضباط الادلة الجنائية الذين تم اعتقالهم على خلفية "التقصير" بالتحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي.

وفي وقت سابق، قررت اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادثة محاولة اغتيال الكاظمي توقيف مدير الادلة الجنائية اللواء اياد العيساوي للتحقيق والاحتجاز لامور تتعلق بعملية محاولة الاغتيال، كما قررت توقيف مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء صباح حسن الشبلي لقيامه بتفجير احدى المقذوفات غير المنفلقة التي وجدت فوق سطح منزل الكاظمي عقب الهجوم بالطائرات المسيرة الذي تعرض له الأخير.

وتعرض منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فجر  الثامن من شهر تشرين الثاني الماضي، لاستهداف بطائرات مسيرة سقطت إحداها في باحة المنزل، فيما تمكنت القوات الأمنية من إسقاط طائرتين أخريين كانتا في طريقها لاستهداف المنزل.

وتعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عبر متفجرات ألقتها طائرات مسيرة على مقر إقامته وسط بغداد، ما تسبب بإصابة عدد من حراسه، وفق الجيش العراقي.

 

 

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