اصغر بلدة متنازع عليها بديالى خالية من نشاط الاحزاب الكوردية

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي سابق في ديالى، يوم السبت، بأن ناحية جبارة "اقصى شمالي المحافظة" خالية من نشاط ووجود الاحزاب الكوردية رغم أغلبية الكورد في نسبة السكان.

وقال شكر زنكنة رئيس مجلس جبارة المنحل وعضو سابق في حركة التغيير الكوردستانية لوكالة شفق نيوز، إن "الناحية تنعم باستقرار امني واجتماعي تام ولا تحوي اي قوات خارج تشكيلات الجيش والشرطة، إلا انها تخلو من مقار الاحزاب الكوردية وخاصة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني".

وأوضح أن "مقر الديمقراطي الكوردستاني مهجور منذ احداث تشرين الاول ٢٠١٧، فيما يقتصر مقر الاتحاد الوطني على ثلاثة اشخاص من عناصر حماية فقط"، مبيناً أن "الناحية لم تشهد اي تحركات لعودة الاحزاب الكوردية حتى الان".

وأكد مسؤولون كورد في ديالى في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، خلو ست وحدات ادارية في المحافظة من مقار الاحزاب الكوردية التي استولت عليها قوات الامن والحشد الشعبي ودوائر اخرى.