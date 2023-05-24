استرداد 20 مليون دولار من الأموال العراقية في الكويت

شفق نيوز/ أعلن صندوق استرداد أموال العراق، يوم الأربعاء، استرداد أكثر من (20) مليون دولارٍ أمريكيٍّ من الأموال العراقيَّـة في دولة الكويت.

وذكر رئيـس مجـلس إدارة الـصنـدوق القاضي حيــدر حنـون في بيان اليوم، أنَّ الصندوق، وفي إطار مُتابعته للأموال العراقيَّة في الخارج والعمل على استردادها بالطرق الدبلوماسيَّة والقانونيَّة، نجح في استرداد مبلغٍ قدرُهُ (20,437,157) دولارٍ أمريكيٍّ من الأموال التي كانت مُودعةً في حساب أمانات سفارة العراق في الكويت في البنك الوطنيِّ الكويتيِّ، بعد إعادة تفعيل الحساب وتمويل الأرصدة.

وأوضح أنَّ الأموال كانت محجوزةً منذ العام 1990، وكانت عرضة للمصادرة وغلق الحساب ، وبعد إثباتها وإعادتها تمَّ إيداعها " كأماناتٍ" إلى حساب السفارة العراقيَّة في الكويت، مُثمّناً دور وزارة الخارجيَّة في بذل الجهد والتعاون في استرداد الأموال، مُبيّناً أنَّ البنك المركزيَّ العراقيَّ أفاد بإيداع المبلغ إلى حساب "العراق2" في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

يذكر أنَّ صندوق استرداد أموال العراق أعلن منتصف أيار الجاري استرداد مبلغ تصفية إحدى الشركات، ومُتابعـة تسـوية مبلغ (80) ملـيون دولارٍ أمـريكيٍّ في مصرف (كريدي سويس).