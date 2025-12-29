استئناف الجولة الثانية من التصويت على انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شفق نيوز- بغداد

أستأنف مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الاثنين، الجولة الثانية من التصويت على انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، بعدما تعذر حصول أحد المرشحين الاثنين لشغل المنصب في جلسة أولى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المجلس أستأنف الجولة الثانية بحضور 200 نائب والذين باشروا بالإدلاء بأصواتهم لصالح المرشحين، شاخوان عبد الله مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وريبوار كريم مرشح تيار الموقف الوطني.

وكانت الجولة الأولى من التصويت لصالح المرشحين لمنصب النائب الثاني لم تفض إلى حصول أحدهما على أغلبية الأصوات، ما دافع إلى جولة ثانية من التصويت.