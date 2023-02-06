استياء كوردي من "تهميش اداري" في كركوك

شفق نيوز/ أعرب المكون الكوردي في كركوك، عن استيائه الشديد من التهميش والإقصاء الإداري بالمحافظة، وآخرها تعيين قائممقام لقضاء داقوق "خارج الاستحقاق" القومي والسكاني.

واصدر محافظ كركوك في وقت سابق امرا اداريا بتكليف عبد الستار علي أحمد، وهو موظف في الدائرة القانونية لتربية كركوك، قائممقاما لقضاء داقوق خلفا للقائممقام المحال على التقاعد.

وعد عضو مجلس كركوك عن الاتحاد الوطني الكوردستاني جمال محمد شكور، قرار محافظ كركوك "تهميشاً قومياً للكورد، رغم استحقاقهم السكاني والانتخابي"، مبيناً في الوقت ذاته أن نواب كركوك يشغلون 6 مقاعد نيابية من أصل 12 مقعدا مخصصة للمحافظة.

وانتقد شكور، ما وصفه "تهميش الكورد وابعادهم الممنهج عن المناصب الادارية في كركوك"، مشيرا الى ان "أقضية كركوك الأربعة (الحويجة والدبس وداقوق وكركوك)، تدار من قبل المكون العربي على الرغم من الاستحقاق الكوردي في مناصب كركوك البالغ 50% في الوحدات الادارية والدوائر الحكومية".

وعن النسبة السكانية في داقوق ورجوح كفتها لصالح المكون العربي بين شكور" أنه "لا توجد أي احصائيات رسمية حيال النسبة السكانية في داقوق بشكل دقيق وجميع الأرقام المعلنة بعيدة عن الواقع"، داعيا الى "تدخل حكومي لتحقيق التوازن القومي في كركوك وإنهاء التهميش المتفاقم".

وشهد قضاء داقوق اليوم احتجاجات رافضة لقرار محافظ كركوك، للمطالبة بتعيين قائممقام من سكان القضاء باختيار الأهالي وعدم فرض معادلات قومية وحزبية ضيقة.

وداقوق (بالكردية: داقووق)، مدينة في العراق جنوبي كركوك، 60% من السكان كانوا من الكُرد في تعداد عام 1947، المدينة ومحيطها بها عدد كبير من السكان الكورد الكاكائين، هناك أيضًا سكان تركمان وعرب، وهي مركز قضاء داقوق التابع إداريًا لمحافظة كركوك حيث تقع هذه المدينة على بعد 40 كم إلى الجنوب من كركوك وعلى الطريق المؤدي إلى العاصمة بغداد.