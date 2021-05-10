استهداف الناشطين في العراق.. أرقام تنذر بالخطر لو استمرت

شفق نيوز / حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، من الانحدار في "منزلق خطير" للبلد في حال استمرار مسلسل الاغتيالات والفوضى التي تستهدف الكلمة الحرة.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محاولة اغتيال الإعلامي أحمد حسن في محافظة الديوانية هي محاولة وحشية تستهدف إسكات الكلمة الحرة وتكميم الأفواه وإشاعة الفوضى وخلط الأوراق وأخذ البلاد إلى المجهول".

وكان مراسل فضائية "الفرات" أحمد حسن، قد تعرض مساء أمس الأحد، لإصابة خطرة برصاص مسلحين مجهولين قرب منزله بقضاء الشامية في محافظة الديوانية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضاف الغراوي، أن "89 حالة ومحاولة اغتيال حصلت منذ انطلاق التظاهرات في عموم محافظات العراق، استهدفت ناشطين واعلامين ومدونين".

وأدان عضو مفوضية حقوق الإنسان، "الجريمة النكراء"، مطالبا الحكومة والقوات الأمنية بـ"أخذ دورها في حماية الناشطين والإعلاميين والكشف عن الجهات التي تقف وراء مسلسل الاغتيالات وتقديمهم للعدالة".

وحذر الغراوي، من "منزلق خطير للبلد يهدد الجميع إذا استمر مسلسل الاغتيالات والفوضى التي تريدها قوى الشر للعراق".

ويتهم الناشطون عادة جماعات مرتبطة بإيران بتنفيذ عمليات الاغتيال التي تستهدف زملائهم في العراق، خاصة وأن التحقيقات الحكومية بشأن هذه الحوادث عادة ما تقيد ضد مجهول.

ومسلسل اغتيال الناشطين المدنيين ليس وليد اللحظة، وسبق ذلك جرائم اغتيال لناشطين وصحفيين ومدونين، وكان من بينها اغتيال الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي.

وأعلنت الحكومة العراقية في آب 2020، مقتل 560 متظاهرا وعنصر أمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.