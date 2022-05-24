سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استنكر التهديدات ضد كوردستان .. حزب الأمة العراقية: هدفها منع الاقليم من حل الانسداد السياسي

Category: سیاسة

Date: 2022-05-24T10:30:50+0000
استنكر التهديدات ضد كوردستان .. حزب الأمة العراقية: هدفها منع الاقليم من حل الانسداد السياسي

شفق نيوز / دان حزب الأمة العراقية بزعامة مثال الآلوسي، اليوم الثلاثاء، "التهديدات المستمرة" على إقليم كوردستان من قبل "المجاميع المسلحة والخارجين عن القانون"، فيما بيّن أن غرض هذه الاتهامات عرقلة مساعي الإقليم في حلحلة الانسداد السياسي.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "حزب الأمة العراقية يدين التهديدات المستمرة على إقليم كوردستان من قبل الخارجين على القانون والمجاميع المسلحة المنفلتة التي تخدم مصالح دول لا تريد الخير والاستقرار للعراق والتي تهدد السلم المجتمعي".

وأضاف البيان ان" هذه المجاميع الإرهابية قامت بتوجيه اتهامات باطلة وتهديدات إلى أهلنا في إقليم كوردستان الغرض منها عرقلة مساعي حكومة الإقليم في حلحلة الانسداد السياسي الذي أنتجته المصالح الفئوية الضيقة التي تسعى لها بعض الكتل السياسية".

وتابع الحزب في بيانه "اننا في حزب الأمة العراقية نرفض وندين بشدة هذه الاساليب غير الاخلاقية والجبانة التي يمارسها البعض ومَن الخارجين عن القانون من أجل ادامة الانسداد السياسي والغرض منه تنفيذ اجندات خارجية بعيدة عن مصلحة الشعب العراقي"، مطالباً في الوقت نفسه حكومة الكاظمي أن "تأخذ دورها الحقيقي في متابعة مطلقي هذه الاتهامات والتهديدات وتسليمهم للعدالة ليأخذوا جزاءهم القانوني العادل".

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري ردّ، أمس الاثنين، على بيان أصدرته تنسيقية الفصائل الموالية لإيران حمل اتهامات لأقليم كوردستان ووصفها بأنها "كذب في كذب في كذب"، داعياً إياهم لمراجعة معلوماتهم "المغلوطة والمهددة" لأمن وسلامة العراق.

وكانت "تنسيقية الفصائل المقاومة" قالت، أمس الاثنين؛ إنها رصدت عمليات تدريب لمجاميع مسلحة في إقليم كوردستان العراق، فضلا عن تحركات مشبوهة من أدوات داخلية لعملاء الخارج وفقا لبيانهم.

related

الحزب الديمقراطي حول الحوار الاستراتيجي: ينبغي ألّا يكون العراق جزءا من الصراع الإقليمي

Date: 2021-07-25 09:52:42
الحزب الديمقراطي حول الحوار الاستراتيجي: ينبغي ألّا يكون العراق جزءا من الصراع الإقليمي

إقليم كوردستان يشارك بالحوار العراقي - الامريكي ويؤكد على أمر

Date: 2020-06-02 14:28:14
إقليم كوردستان يشارك بالحوار العراقي - الامريكي ويؤكد على أمر

وثيقة .. وزير المالية يرد على البرلمان بشأن إيرادات النفط المصدر من إقليم كوردستان

Date: 2021-03-04 06:00:42
وثيقة .. وزير المالية يرد على البرلمان بشأن إيرادات النفط المصدر من إقليم كوردستان

وثيقة .. تحريك شكوى جزائية ضد حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية

Date: 2019-07-05 22:15:31
وثيقة .. تحريك شكوى جزائية ضد حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية

الدليمي: ثلاثة أطراف أحبطت محاولات لتحجيم اقليم كوردستان وتحويله لمحافظة

Date: 2021-04-01 10:48:59
الدليمي: ثلاثة أطراف أحبطت محاولات لتحجيم اقليم كوردستان وتحويله لمحافظة

اقتراح انشاء منطقة آمنة بالعراق بإشراف ثلاثي من واشنطن وبغداد واربيل

Date: 2019-08-12 12:59:03
اقتراح انشاء منطقة آمنة بالعراق بإشراف ثلاثي من واشنطن وبغداد واربيل

الكاظمي يعلق على احتجاجات السليمانية: تستدعي موقفا مسؤولاً من الجميع

Date: 2021-11-25 04:35:33
الكاظمي يعلق على احتجاجات السليمانية: تستدعي موقفا مسؤولاً من الجميع

أول دولة عربية تعلق على إتفاق سنجار بين اربيل وبغداد

Date: 2020-10-10 10:52:01
أول دولة عربية تعلق على إتفاق سنجار بين اربيل وبغداد