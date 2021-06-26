استنفار في واشنطن.. السفير الأمريكي ببغداد يتلقى رسالة: إذهب إلى الكاظمي

شفق نيوز / اشترى العراق شحنتي أرز أبيض من أوروغواي، لرفد سلة البطاقة التموينية، فيما يجري مفاوضات مع المصدرين الأرجنتينيين للغرض نفسه، ما تسبب باعتراض الولايات المتحدة الأمريكية والضغط على المسؤولين العراقيين للالتزام بالاتفاقية المبرمة سابقا بين الطرفين.

وأوضحت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس" اللندنية، التي تعنى بالأسعار القياسية والتحليلات لأسواق الطاقة والسلع، أن "وزارة التجارة العراقية قد قامت بتوريد الأرز بشكل مباشر لخطة التوزيع الخاصة بها من خلال مذكرة تفاهم خاصة أبرمتها مع الولايات المتحدة، ومع ذلك تعاقدت الحكومة العراقية مع شركة خاصة لشراء الأرز نيابة عن الحكومة من خلال المفاوضات المباشرة".

وأضافت الوكالة اللندنية، أن "الشركة الخاصة التي يطلق عليها اسم (العويس) قامت بشراء 60 ألف طن متري من أرز أوروغواي في الأيام الأخيرة، كما يجري المصدرون الأرجنتينيون مناقشات مع الشركة أيضا".

ولفتت إلى "بيع أول شحنة من أوروجواي بحمولة بلغت 30.000 طن متري من الأرز الأبيض، بحوالي 560 دولارًا للطن الواحد على ظهر السفينة".

استنفار أمريكي

وأشارت الوكالة المعنية بهذا الشأن، إلى أن "صناعة الأرز الأمريكية ورداً على هذه التطورات، ضغطت على المشرعين في واشنطن للقاء مسؤولين عراقيين لمناقشة القضية، خوفًا من أن النظام الجديد سيتجاوز مذكرة التفاهم".

وبينت أن "السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، تلقى رسالة موقعة من قبل 12 عضوًا في الكونغرس بوقت سابق من هذا الشهر، قالوا فيها (مستقبل صادراتنا من الأرز إلى العراق مهدد)، لأن التعاقد من الباطن لشراء الأرز إلى كيان آخر سوف يبطل مذكرة التفاهم الأمريكية العراقية التي كانت سارية منذ خمس سنوات وأدت إلى بيع أكثر من 350 ألف طن متري (180 مليون دولار) من الأرز الأمريكي".

وبحسب الوكالة اللندنية، فإن "رسالة مماثلة وقعها سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، بما في ذلك عضو لجنة الزراعة والتغذية والغابات في مجلس الشيوخ جون بوزمان، ناشد أعضاء مجلس الشيوخ (تولر) للقاء رئيس الوزراء العراقي لمعالجة هذا التطور".

وتضيف الرسالة أنه "في غياب نظام مناقصة شفاف ... سنفقد بالتأكيد سوق التصدير الأعلى هذا".

ونوهت إلى أن (رايس)، وهي مجموعة ضغط أمريكية للصناعة، أخبرت (بلاتس) عبر البريد الإلكتروني أن "عملية نقل سلطة الشراء من مجلس الحبوب العراقي إلى قسم المواد الغذائية تمت بهدوء، دون مشاورات مع صناعة الأرز الأمريكية أو الحكومة الأمريكية".

وخلصت إلى القول "إنها تعطي الأولوية بشدة لتجديد مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية التي من المقرر أن تنتهي في كانون الأول من العام الحالي".

تأكيد عراقي

وأعلنت وزارة النقل العراقية (الشركة العامة للنقل البري)، يوم السبت، نقل (31.500) ألف طن من مادة الرز الأروغوياني المستورد لصالح وزارة التجارة، ضمن العقد المبرم معهم الخاص بتأمين مفردات البطاقة التموينية.

وقال مدير عام الشركة مرتضي الشحماني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعد إكمال إجراءات إرساء الباخرة والفحص المختبري لمادة الرز توجه سائقو النقل البري إلى محافظة البصرة، لنقل مادة الرز حرصاً منهم لتنفيذ توجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الداعمة لتأمين متطلبات الغذاء الأساسية للمواطن في وقت قياسي".