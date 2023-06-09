استمر 3 ساعات.. اجتماع الحلبوسي ونائبيه مع العامري ومفاوضي الديمقراطي ينتهي بلا اتفاق

شفق نيوز/ أفاد مصدر نيابي، يوم الجمعة، انتهاء اجتماع رئاسة البرلمان مع كتلة الفتح والديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن المواد المختلف عليها في مشروع قانون الموازنة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً عقد بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري ووزيري الخارجية فؤاد حسين والعدل خالد شواني وبحضور أعضاء اللجنة المالية"، مشيراً الى ان "الاجتماع استمر 3 ساعات ولم يتم التوصل فيه الى اتفاق بخصوص المواد المختلف عليها ضمن مشروع قانون الموازنة وخصوصا المادة 13 و14".

وذكرت مصادر مطلعة، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أبلغ الكتل النيابية بضرورة تسوية الخلافات القائمة على مشروع قانون الموازنة المالية للبلاد وفي حال إذا لم يُصار إلى ذلك فإنه لن يتم عقد جلسة للبرلمان.

من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب حددت الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، موعداً جديداً لعقد جلسة استكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة الثلاثية".

واوضح ان، "مجلس النواب سيصوت على قانون الموازنة سواء كان هناك اتفاق على المواد المختلف عليها، أو بدونه".