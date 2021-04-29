استمرار الحراك النيابي لاستجواب علاوي وهذا هو الموعد المتوقع

شفق نيوز/ اكد النائب عن كتلة دولة القانون النيابية كاطع الركابي، يوم الخميس، استمرار الحراك النيابي لاستجواب وزير المالية علي علاوي، بعد عطلة العيد.

وقال الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "موعد استجواب وزير المالية علي علاوي لم يحدد بشكل رسمي بعد، لكن حسب التوقعات سيكون بعد عطلة عيد الفطر".

وأضاف أن "استجواب الوزير سيكون حول عدة ملفات ابرزها تتعلق بسوء ادارته للوزارة وتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وغيرها من الملفات".

وأوضح الركابي، أن "جلسة الاستجواب التي من المؤمل انعقادها بعد عطلة العيد هي من تحدد اقالته من المنصب من عدمه بحسب اجوبة الوزير على اسئلة المستجوب".

وأثار وزير المالية علي علاوي استياء وغضب المواطنين وبعض الكتل النيابية، حيث يحملونه مسؤولية خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار البضائع والسلع، فضلاً عن كتاب أرسله الوزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وقت سابق بشأن فرض ضرائب على الرواتب.