استقرار أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان، مع إغلاق مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 149,800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح اليوم.

وأضاف المراسل أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بقيت ثابتة، حيث بلغ سعر البيع 150,750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 148,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 149,800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149,700 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.