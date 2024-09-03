استقرار العراق وتعزيز الشراكة على طاولة المالكي ورومانوسكي

شفق نيوز/ استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، ألينا رومانوسكي

وقال مكتبه في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصاً مساعي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما تم مناقشة قضايا وملفات ذات اهتمام مشترك.

وأكد المالكي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بعد الإعلان عن خروج التحالف الدولي من العراق، وانتقال العلاقات إلى شراكة شاملة في مختلف المجالات.

وبيّن المالكي أن العراق يسعى للحفاظ على استقراره الأمني والسياسي مع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة، التي ستكون مهمة لجميع الأطراف الحالية.

وأشار المالكي إلى الأزمة الكبيرة التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي للتحرك لإنهاء العدوان والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

بدورها، جددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة على استمرار الحوار بين البلدين لتعزيز مشاريع الشراكة في القطاعات الحيوية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تواصل مساعيها مع الشركاء الدوليين لإنهاء الحرب في غزة، وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، والعمل على حل الأزمة المستمرة منذ بداية تشرين الأول الماضي.