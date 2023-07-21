استقبال رسمي للكاردينال ساكو في اربيل: باقٍ في الإقليم إلى أن تتأدب مليشيا بابليون (صور)

شفق نيوز/ وصل بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو مساء يوم الجمعة الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وجرى استقبال ساكو في مطار اربيل الدولي من قبل القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني و وزير الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة الاقليم پشتيوان صادق ووزير المواصلات في حكومة الاقليم آنو جوهر.

وقال ساكو في مؤتمر صحفي أجراه بعد وصوله الى مطار اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ "انا حزين لتركي مدينة السلام بسبب الظلم من قبل رئاسة الجمهورية التي أصدرت مرسوما دون أي مسوغ قانوني".

وأضاف "طُلب مني التوجه الى مدينة النجف لكنني رفضت بسبب عدم وجود مسيحيين هناك".

وتابع "أنا باقٍ في مدينة اربيل وسأعود الى بغداد عندما يتم سحب هذا المرسوم ويعود الوضع كما كان ولغاية أن تتأدب هذه الميليشيا (في اشارة إلى حركة بابليون بزعامة ريان الكلداني) وتحترم الرموز الدينية وإذا لم يحصل ذلك فسأبقى في الإقليم وهو جزء من العراق وهو آمن و يحترم رجال الدين".

وأكد أنه سيطعن "في قرار رئيس الجمهورية وإذا لم يجد ذلك نفعا ساتوجه لتدويل القضية".