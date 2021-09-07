استقالة مستشار في ذي قار احتجاجاً على لقاء المحافظ مع عادل عبد المهدي

شفق نيوز/ قدم مستشار محافظ ذي قار لشؤون الجرحى والشهداء علي مهدي عجيل استقالته من منصبه، احتجاجاً على لقاء أجراه المحافظ.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن عجيل قدم استقالته بعد صورة أظهرت لقاء المحافظ احمد الخفاجي بعادل عبدالمهدي رئيس الوزراء السابق.

ولفت إلى أن عجيل ذكر في استقالته، أنها جاءت احتجاجاً على "اللقاء بمن قتل واشترك بدماء شبابنا".

ويتهم ناشطون رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي بـ"جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري" خلال قمع مظاهرات ما سمي "انتفاضة تشرين".

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019 خرج آلاف العراقيين في مظاهرات في بغداد ومدن في وسط وجنوبي العراق على مدى أشهر ضد الفساد، وللمطالبة بإصلاحات في السلطة وتوفير الخدمات العامة والوظائف.

ووفق الأرقام الرسمية، قُتل نحو 600 شخص وأصيب 30 ألفا، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019، لتتصاعد الاحتجاجات وتدفع عادل عبد المهدي وحكومته للاستقالة.