استقالة الحلبوسي "شفهية".. السيادة يحسم آلية تنفيذ التفاهمات مع "إدارة الدولة"

شفق نيوز/ كشف فيصل العيساوي، النائب عن تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، عن أهم محاور الاجتماع المزمع انعقاده في الساعات المقبلة لقوى تحالف السيادة، ومن بينها التداول في جميع الملفات التي ستطرح خلال جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً.

وقال العيساوي لوكالة شفق نيوز، إن "جميع قيادات ونواب تحالف السيادة سيحضرون الاجتماع لمناقشة الملفات التي ستطرح خلال جلسة مجلس النواب غدا الاربعاء، الى جانب حسم النقاط التي تم التفاهم حولها مع القوى الوطنية الأخرى (تحالف إدارة الدولة)".

واوضح ان "من بين تلك النقاط متطلبات المحافظات المحررة وغيرها من القضايا التي تهم مواطني تلك المحافظات والية تنفيذها والالتزام بتوقيتات محددة ضمن البرنامج الحكومي المقبل".

ولفت الى ان "الاجتماع سيناقش كل القضايا والملفات التي تهم الشارع العراقي وبما لا يتعارض مع الدستور".

وعن استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بين العيساوي، أن "الأمر يعود للحلبوسي شخصياً ولقرارات أعضاء مجلس النواب"، مؤكداً أن "تحالف السيادة حتما لن يكون له موقف مختلف، فما تراه القوى الوطنية يؤيده ويبقى الأمر رهناً بذلك سواء برفض أو قبول الاستقالة".

وتابع "اذا صوّت النواب من خارج السيادة على استقالة الحلبوسي ورفضنا كتحالف لن يكون رفضنا مجدياً على اعتبار ان الغلبة ستكون لأعضاء البرلمان من خارج السيادة".

وأضاف العيساوي "كل المعطيات تدل على ان القوى الوطنية سترفض استقالة الحلبوسي".

الى ذلك اكد، مصدر مطلع أن "الحلبوسي لم يقدم استقالة خطية وبالتالي الأمر لا يخرج عن دائرة استعراض ثقل وحجم الحلبوسي فضلا عن الحفاظ على المكاسب المتحققة له بتأييد الجميع".

ويوم أمس الاثنين فاجأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الأوساط السياسية العراقية بطرح استقالته من منصبه للتصويت عليها من قبل النواب في جلسة يوم غد الأربعاء، في خطوة قال عنها الحلبوسي نفسه في لقاء تلفزيوني إنها جاءت من دون التشاور مع حلفائه بشأنها.