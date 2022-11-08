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استعداداً لفصل الشتاء.. استضافة برلمانية لوزير في حكومة السوداني

Category: سیاسة

Date: 2022-11-08T16:09:35+0000
استعداداً لفصل الشتاء.. استضافة برلمانية لوزير في حكومة السوداني

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الخدمات النيابية، يوم الثلاثاء، أنها تعتزم استضافة وزير الإعمار والإسكان والكادر المتقدم في الوزارة لمعرفة خططها لفصل الشتاء.

وقالت عضو اللجنة، سروة محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الخدمات كان لديها اجتماعات لمناقشة الاستعدادات الخدمية في جميع المحافظات العراقية وخاصة في العاصمة بغداد لمواجهة فصل الشتاء".

وأضافت "تم الاتفاق على استضافة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والمديرين العامين في الوزارة، لمعرفة خططهم لفصل الشتاء وما يرافقه من أمطار وتهيئة المجاري لاستيعابها".

وأكدت النائبة، أن "على وزارة الإعمار وأمانة بغداد إجراء صيانة وتنظيف للمجاري في جميع المناطق والشوارع لتجنب المشاكل السنوية المتمثلة بتجمع المياه داخل المناطق السكنية والشوارع العامة".

ويوم أمس الاثنين، أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة تفقدية إلى مبنى أمانة بغداد، وترأس اجتماعا حضره المديرون العامون في الامانة، والدوائر البلدية في بغداد، وفقا لبيان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان؛ اكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن المواطن يشكو ضعف الجانب الخدمي، وهو بحاجة الى خدمات اساسية كأعمال النظافة، وإكساء الطرق والشوارع، وهو ينتظر الكثير من الحكومة.

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