استعداداً لانتخابات تشرين.. مجلس المفوضين يصدّق تحديث سجلات الناخبين

شفق نيوز/ صدّق مجلس المفوضين، في مفوضية الانتخابات، يوم الاثنين، تحديث نظام سجل الناخبين للانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول 2025.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس المفوضين، ناقش مذكرة اللجنة القانونية بالعدد 78 في الثالث من آذار الحالي المعنونة (محضر اللجنة القانونية رقم (78) نظام تحديث سجل الناخبين لانتخابات البرلمان 2025".

وأضافت: "بعد المداولة بين أعضاء مجلس المفوضين، قرر مجلس المفوضين تصديق نظام تحديث سجل الناخبين رقم (1) لانتخاب البرلمان العراقي 2025 الوارد بمحضر اللجنة القانونية بالعدد (78) في الثالث من آذار الحالي، وتكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم".