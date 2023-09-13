استضافة وزير الدفاع في البرلمان.. لجنة تكشف تفاصيل ما جرى

شفق نيوز / كشفت لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، عن تفاصيل استضافة وزير الدفاع ثابت العباسي ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله، في مبنى المجلس النيابي.

وقالت رئيسة اللجنة، ليلى التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التخطيط الاستراتيجي استضافت اليوم وزير الدفاع، والكادر المتقدم في الوزارة، ورئيس أركان الجيش، لمناقشة عدد من الملفات من ضمنها ملف التسليح والفساد والدورة العسكرية".

وأضافت، أن "اللجنة تقارن خلال الاستضافة عمل الوزراء بما متضمن من المنهاج الوزاري، ومدى مطابقته ونسبة الحيود والعمل به، ومن بعدها يتم العمل عليه واعطاء ملاحظات بخصوص عمل الوزارة".

وبحسب رئيسة اللجنة النيابية، جرى خلال الاستضافة "التطرق الى عدد من المواضيع، وأجاب رئيس أركان الجيش على العديد منها، ومن ضمنها ملف التسليح والدورات التدريبية للمتطوعين الجدد البالغ عددهم 10 آلاف متطوع".

وأشارت التميمي، إلى أن "مهلة الوزارة أسبوعان للإجابة بكتاب رسمي على الأسئلة التي طرحت وتوضع بكتاب رسمي"، مؤكدة أن "ملفات الفساد هو ملف كبير، ووزير الدفاع يعمل بشكلٍ جاد على إنهاء هذا الملف في الوزارة".