استضافة برلمانية لمحافظ البنك المركزي العراقي بشأن سعر صرف الدولار

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، أنها ستستضيف في الأيام المقبلة محافظ البنك المركزي العراقي والمديرين العامين فيه بشأن عدم السيطرة على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة ستستضيف في الأسبوع الجاري محافظ البنك المركزي علي العلاق والمديرين العامين في البنك للوقوف على أسباب ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي ومن هي الجهة المعنية في تطبيق الحزم الإصلاحية التي أطلقها البنك المركزي".

وأشار إلى أن "عدم استقرار سعر صرف الدولار تسبب في مشكلة اقتصادية، كما أنه ليس هناك سياسة واضحة للبنك المركزي"، مؤكداً أن "على الحكومة تطبيق ما يريده البنك من خلال الحزم الإصلاحية التي أطلقها، وبالتالي فإن السيطرة على سعر الصرف هي مسوولية مشتركة ما بين البنك المركزي والجهات الحكومية وخصوصاً المعنية بالاستيراد والمنافذ الجمركية".

ولفت الكرعاوي إلى أن "استضافة محافظ البنك ستتطرق إلى الأزمة الاقتصادية وارتفاع وانخفاض الدولار والاتفاقات التي وقعها البنك مع البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك الدولي".

وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً تصاعدياً أمام الدينار العراقي منذ عدة أشهر، ووصلت إلى ذروتها خلال الشهر الجاري حيث بلغ السعر 1655 ديناراً مقابل الدولار الواحد، على الرغم من تحديد الحكومة والبنك المركزي سعر صرف رسمي هو 1320 ديناراً للدولار الواحد.