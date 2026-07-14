استضافة برلمانية لرئيس هيئة الحج لمناقشة ضوابط التقديم وفرض الرسوم

شفق نيوز- بغداد

أكدت عضو لجنة الأوقاف النيابية ضحى السدخان، يوم الثلاثاء، أن "فرض مبلغ (50 ألف دينار) من قبل هيئة الحج والعمرة على جميع المتقدمين للحج منذ لحظة التسجيل، يثير تساؤلات مشروعة لدى المواطنين".

وقالت السدخان، لوكالة شفق نيوز إن "الإجراء الأكثر عدالة هو أن تكون عملية التقديم مجانية وعند ظهور اسم المواطن في القرعة ومفاتحته رسميًا لاستكمال إجراءات الحج، يتم عندها استيفاء مبلغ (50 ألف دينار) أو أي رسوم إدارية مقررة بدلاً من تحميل جميع المتقدمين هذه الأعباء المالية بمن فيهم الذين لن يحالفهم الحظ".

ودعت النائبة، هيئة الحج والعمرة إلى "توضيح آلية إعادة المبالغ المستوفاة لمن لم تظهر أسماؤهم، خاصة وأن الاستقطاع يتم إلكترونيًا عبر البطاقات المصرفية، الأمر الذي يتطلب ضمانات واضحة لحفظ حقوق المواطنين ومراعاة الظروف المعيشية للعراقيين وتعزيز الشفافية في استيفاء الرسوم".

وبينت أن "لجنة الأوقاف النيابية جمعت تواقيع لاستضافة رئيس هيئة الحج والعمرة في اللجنة خلال الأيام المقبلة، لمناقشة آلية الشروط والضوابط التقديم واستيفاء الأجور من المواطنين".

وكانت الهيئة العليا للحج والعمرة قد أطلقت، يوم أمس الاثنين، الرابط الإلكتروني للتقديم على قرعة الحج للأعوام 2027 (التكميلية)، و2028، و2029، و2030، واشترطت تسديد مبلغ 50 ألف دينار إلكترونياً مقابل ملء استمارة التقديم، مؤكدة في حينه أن المبلغ غير قابل للرد باعتباره أجوراً للخدمات الإدارية، الأمر الذي أثار موجة انتقادات واعتراضات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلن لاحقاً إعادة المبلغ إلى المتقدمين غير الفائزين.

وبعد ساعات من إعلانها أن المبلغ "غير قابل للرد"، وما أثاره الأمر من اعتراضات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، إعادة مبلغ التسجيل الخاص بالتقديم الإلكتروني لقرعة الحج إلى المتقدمين الذين قد لا يحالفهم الحظ بالفوز.