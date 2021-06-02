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استراليا تؤكد دعمها للعراق في المجال "الأمني"

Category: سیاسة

Date: 2021-06-02T14:19:09+0000
استراليا تؤكد دعمها للعراق في المجال "الأمني"

شفق نيوز/ أكدت وزيرة الخارجيَّة الأسترالية، يوم الاربعاء، دعم بلادها للعراق في المجال "الأمني" وإعادة اعمار المناطق المحررة.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الوزير فؤاد حسين تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجيَّة أستراليا ماريس باين، مبيناً أن الجانبين بحثا ضرورة تعزيز العلاقات الثنائيّة والارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين.

وأعرب الوزير العراقي، عن شكره إلى الحُكُومة الأسترالية لمواقفها الداعمة للعراق في حربه ضدّ عصابات داعش الإرهابيّة، داعياً إلى أهمّية استمرار الدعم إلى حين القضاء على الفكر الذي أنتج هذه الجماعات الإرهابيّة.

كما بحث الوزيران، بحسب البيان، عدداً من القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنُّب التصعيد الذي لن يخدم أيّ طرف.

من جانبها أكدت وزيرة الخارجيَّة الأسترالية أن أستراليا تدعم العراق في جميع المجالات ومنها: المجال الأمني، وإعادة اعمار المناطق المحررة، وأن حُكُومتها وقفت إلى جانب الحكومة العراقيّة في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابيّ.

وفي الختام وجه الوزير الدعوة إلى الوزيرة لزيارة العراق، وفقاُ لبيان الخارجية العراقية.

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