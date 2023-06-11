استراحة قصيرة للبرلمان بعد تمرير نحو 20 مادة من قانون الموازنة

شفق نيوز/ مرر مجلس النواب العراقي، مساء الأحد، نحو عشرين مادة من قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، قبل أن يأخذ استراحة لمدة نصف ساعة، على أن يستكمل التصويت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز من مبنى البرلمان، إن البرلمان أرجأ حتى الان تمرير المواد 15، 16، 17، 42، 43، 50 من مجمل القانون، وصوت على المواد 43 إلى المادة 63، على أن يستكمل البقية بعد استراحته.

وأضاف أن اللجنة المالية ستجري المزيد من المداولات بخصوص المواد الخلافية المتبقية، وصولاً لعرضها على التصويت، ومن بينها المادة 64 التي ينتظر التصويت عليها.

وفي 13 مارس/ آذار الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون موازنة العام الجاري والعامين 2024 و 2025، وأحالها إلى مجلس النواب "البرلمان" للتصديق.

وتبلغ قيمة موازنة العام الجاري 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و 2024.