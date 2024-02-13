استجواب نبيل جاسم.. انقسام نيابي وحديث عن "نية سياسية مبيّتة"

شفق نيوز/ تباينت آراء أعضاء مجلس النواب بشأن التصويت على القناعة بأجوبة رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم من عدمها.

وقال النائب المستقل رائد المالكي المستجوب لرئيس شبكة الإعلام خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب العراقي ادى دوره وان اعضاء المجلس ادوا دورهم من خلال التصويت وهذا الشيء جيد في عملية الاستجواب، وأن عملية التصويت كانت بمشاركة جميع أعضاء المجلس".

وأضاف، أن "جميع القرارات كانت تتخذ سابقاً من قبل كتل معينة وطائفة معينة، لكن اليوم حضر نواب من مختلف المكونات ومن مختلف الكتل السياسية".

وتابع "يوم غد سنشرع بجمع تواقيع لتقديم طلب سحب الثقة من رئيس شبكة الاعلام العراقي".

وعن الاستجواب قال المالكي، "كان لدي 24 سؤالاً وفي موضوعات مختلفة لكن وجدت ان الخوض كل هذه الاسئلة وفي التفاصيل ربما تتعب المجلس ويطيل الجلسة وبالتالي اختصرت على 11 سؤالاً، وكل الاسئلة معززة بوثائق بالرغم من ان رئيس شبكة الاعلام العراقي حرس ويمارس دورا استبداديا تجاهي انا كمستجوب واتجاه مجلس النواب العراقي".

واشار المالكي الى "عدة ملفات فساد لرئيس شبكة الإعلام العراقي منها عقد طباعة سجل الناخبين الخاص بالاجهزة الأمنية، وكذلك العقد المتعلق بطباعة العراق المصورة الحضارية".

من جانبه قال النائب المستقل حسين حبيب خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان رفقة عدد من النواب المستقلين وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الكثير من اعضاء مجلس النواب لم يشاهدوا واقعاً إيجابياً في مسالة استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي والتصويت على عدم القناعة باجوبته".

واشار الى أن "هناك اتفاقاً سياسياً ونية مبيّتة قبل انعقاد الجلسة بإدانة رئيس الشبكة".

ولفت الى ان "عملية الاستجواب كانت غير مهنية وان اجوبة رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم كانت افضل من اسئلة الاستجواب".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، صوّت مجلس النواب، على عدم القناعة بإجابات رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم خلال استجوابه تحت قبة البرلمان.