استجابة لطلب خالِه.. الكهرباء تكلف ابن شقيقة برلماني بمنصب قانوني (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

كشفت وثائق حكومية، يوم الثلاثاء، عن مخاطبة نائب في مجلس النواب وزارة الكهرباء لطلب إسناد منصب رفيع في إحدى الشركات العامة التابعة للوزارة إلى ابن شقيقته، فيما أظهرت الوثائق استجابة الوزارة للطلب وتكليفه بالمنصب.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن النائب عن محافظة البصرة ورئيس كتلة "الأساس" في مجلس النواب، علاء الحيدري، وجّه كتاباً إلى وزارة الكهرباء طالب فيه بإسناد منصب مسؤول الشؤون القانونية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب إلى ابن شقيقته.

وأوضحت الوثائق أن وزارة الكهرباء وافقت على الطلب، وأصدرت أمراً بتكليفه بالمنصب، على أن يخضع لتقييم خلال مدة ثلاثة أشهر قبل تثبيته بصورة نهائية.

وتأتي هذه الوثائق في وقت تتواصل فيه الانتقادات بشأن تدخلات سياسية في التعيينات داخل مؤسسات الدولة، وسط مطالبات باعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق في شغل المناصب الإدارية.

ويُذكر أن النائب علاء الحيدري كان قد هاجم، في وقت سابق، عدداً من المحامين والناشطين، متوعداً إياهم باتخاذ إجراءات قانونية وملاحقتهم أمام المحاكم المختصة بتهمة الإساءة إلى ما وصفها بـ"الرموز الوطنية".