تلبيةً لدعوة الصدر .. برلماني يعلن البدء بجمع التواقيع لغلق السفارة الأمريكية في بغداد

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب العراقي برهان المعموري، يوم الجمعة، أنه سيشرع بحملة لجمع التواقيع من اجل التصويت على قرار تحت قبة البرلمان لغرض غلق السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكر المعموري في بيان اليوم، أنه "بناءً على طلب الصدر سنشرع بحملة لجمع تواقيع الزملاء من النواب لغلق السفارة الأمريكية".

وأضاف أنه "سندعو رئاسة البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية من أجل طرح مشروع قانون مُلزم لغرض غلق السفارة الأمريكية والتصويت عليه داخل مجلس النواب".

وفي وقت سابق من اليوم طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة الاتحادية والبرلمان بالتصويت على قرار يقضي بغلق سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق "نصرة" للفلسطينيين.