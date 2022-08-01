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استجابة لدعوة التيار.. المئات من انصار الصدر يتظاهرون في سهل نينوى

Category: سیاسة

Date: 2022-08-01T14:13:28+0000
استجابة لدعوة التيار.. المئات من انصار الصدر يتظاهرون في سهل نينوى

شفق نيوز/ تظاهر المئات من أنصار زعيم التيار الصدري اليوم الاثنين، في محافظة نينوى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المئات من انصار التيار الصدري بدأوا بالتجمع قرب كلية النور في ناحية برطلة للتظاهر من أجل مساندة متظاهري التيار في بغداد بعد دعوات أطلقها التيار لكل المحافظات.

واشار مراسلنا؛ إلى أن المظاهرات فقط في سهل نينوى والمتظاهرين هم من الشيعة الساكنين في المنطقة.

ويترقب الشارع العراقي لما سيؤول إليه الوضع في العاصمة بغداد، وذلك بعد دعوات مضادة من زعيم التيار الصدري من جهة، وقوى الإطار التنسيقي الشيعي من جهة أخرى للتظاهر أمام أسوار الخضراء وداخلها.

ويشتد الخلاف بين الصدريين الذي يعتصمون في مقر البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء، والإطار التنسيقي الذي دعا أنصاره للتظاهر قربها.

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