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استجابة "فورية" لمطالب محتجين بإقالة مسؤول في ذي قار

Category: سیاسة

Date: 2021-04-20T20:34:55+0000
استجابة "فورية" لمطالب محتجين بإقالة مسؤول في ذي قار

شفق نيوز/ شهد قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، احتجاجاً خلال ساعات الليل للمطالبة بإقالة مسؤول محلي، وهو الأمر الذي حصل فعلاً.

وأفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بأن عشرات المحتجين تظاهروا للمطالبة بإقالة مدير البلدية بسبب التلكؤ في توزيع قطع الاراضي على الشرائح المستحقة.

وأضاف أن محافظ ذي قار استجاب فوراً لمطالب المتظاهرين، وأصدر أمرا بتكليف قائم مقام قلعة سكر كاظم الطوكي بادارة بلدية قلعة سكر من موقع أدني وإقالة مدير البلدية عادل ناهي لحين اختيار البديل بعد رفع ثلاثة اسماء من المهندسين الى المحافظ.

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