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استثناء نائب صدري من استقالات الكتلة الصدرية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-15T20:39:29+0000
استثناء نائب صدري من استقالات الكتلة الصدرية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عن استثناء نائب صدري من الاستقالات التي قدمها نواب  الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه تم  استثناء النائب برهان المعموري عن محافظة ديالى من استقالات الكتلة الصدرية، مبينا أنه سيبقى نائباً.

وعزا المصدر، سبب الاستثناء الى أن المعموري رشح كمستقل بعيداً عن الكتلة الصدرية، موضحا أنه متحالف معها لا مرشح فيها.

ويوم 12 من حزيران الجاري، قدم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم، استجابة لدعوة وجهها إليهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حيث وقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على الاستقالات، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري.

 

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