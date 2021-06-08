استبعاد مسؤولين كورد من مكتب مفوضية الانتخابات يثير القوى السياسية في كركوك

شفق نيوز/ انتقدت الاحزاب والقوى الكوردية في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، التغييرات الادارية الاخيرة في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وبينت القوى الكوردية في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ أن تغيير مدير المكتب الذي ينتمي للكورد تم بدون أسباب موجبة.

وأشاروا إلى أن النواب الكرد الممثلين للمحافظة داخل البرلمان عددهم ستة من أصل 12 نائبا وهو يعطينا الحق لان يكون عدد الإداريين داخل مكتب كركوك بنسبة 50% من عدد الموظفين في المكتب، إلا أن الواقع يشير إلى أن نسبة الموظفين الكورد لا يتجاوز 25%.

وأكدت القوى الكوردية؛ على احترام كل القرارات التي من شانها انجاح العملية الانتخابية برمتها، فيما لفتوا إلى أن اي اتهام للمكون الكوردي من باقي المكونات هو عارٍ عن الصحة.