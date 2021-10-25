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استبعاد حدوث تغير بنتائج الانتخابات في ديالى بعد شمول محطات بالعد اليدوي

Category: سیاسة

Date: 2021-10-25T10:33:18+0000
استبعاد حدوث تغير بنتائج الانتخابات في ديالى بعد شمول محطات بالعد اليدوي

شفق نيوز/ استبعد مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة ديالى، يوم الاثنين، حدوث تغييرات في نتائج الفائزين، بعد شمول محطات اقتراع بالعد والفرز اليدوي لوجود طعون بالنتائج.

وقال مدير المكتب علي كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب بانتظار نتائج البت بالطعون المقدمة حيال نتائج الانتخابات وحسمها رغم أنها تفتقر للأدلة".

وأضاف "على الأغلب لن تحدث تغييرات في نتائج الانتخابات في المحافظة".

ووافق مجلس المفوضين أمس الأحد، على إعادة العد والفرز يدوياً لـ٢٩٧ محطة انتخابية مطعون بها، بناءً على ٢٢ طعنا توزعت على محافظات ديالى ونينوى وميسان وكربلاء وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والمثنى والبصرة وبغداد وبابل، كونها جاءت مدعمًة بالأدلة.

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