استبعاد ثانٍ ليزن مشعان.. قرارات جديدة لمفوضية الانتخابات بشأن المرشحين (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، قوائم جديدة باستبعاد مرشحين من بينهم يزن مشعان الجبوري للمرة الثانية، وإعادة آخرين إلى السباق الانتخابي.

ووفقاً لوثائق صادرة عن مجلس المفوضين، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد صادق المجلس على توصية محضر لجنة تدقيق أهلية المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025، باستبعاد المرشح يزن مشعان ركاض ضمن تحالف "صقورنا" عن محافظة صلاح الدين لمخالفته شرط حسن السيرة والسلوك.

كما صادق مجلس المفوضين على إعادة سبعة من المرشحين المستبعدين مسبقاً إلى قوائم الترشيح لعدم شمولهم بإجراءات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.

وحذف مجلس المفوضين اسمي اثنين من المرشحين من قوائم الترشيح استناداً إلى المادة 8 من نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات مجلس النواب.

ووفقاً لقرارات المجلس، تمت المصادقة على رد 9 شكاوى لأسباب مختلفة.