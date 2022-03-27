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"ازدهار وخدمة العراقيين ومواجهة التحديات العالمية" على طاولة مباحثات الكاظمي والحلبوسي

Category: سیاسة

Date: 2022-03-27T17:23:49+0000
"ازدهار وخدمة العراقيين ومواجهة التحديات العالمية" على طاولة مباحثات الكاظمي والحلبوسي

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وبحسب بيان لمكتب الكاظمي، فقط تباحث الجانبان في "آخر مستجدات الساحة السياسية، وسير الجهود الرامية إلى الإيفاء بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وتعزيز مسار الديمقراطية والعمل الوطني من أجل التفرّغ لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين وتحقيق طموحاتهم".

وأضاف أنه "تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز ثقة المواطن في العملية السياسية من خلال التركيز على هدف خدمة قطاعات الشعب، وأهمية تمرير الالتزامات القانونية المتعلقة بحياة الناس، ومواجهة التحديات العالمية والتوترات المتزايدة التي انعكست على الاقتصاد العراقي".

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر والرؤى الساعية لتجاوز العقبات والانسداد السياسي، وبذل المزيد من الجهود في مساعدة القوى البرلمانية الوطنية لتحمل مسؤوليات المرحلة، ومواجهة الأزمات الراهنة؛ من أجل تعزيز خطى التنمية والازدهار. بحسب البيان.

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