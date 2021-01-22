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اردوغان يلوّح بعملية عسكرية للقوات التركية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-01-22T11:32:59+0000
اردوغان يلوّح بعملية عسكرية للقوات التركية في العراق

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة ان قوات بلاده قد تشرع في أي وقت بعملية عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار.

وقال أردوغان في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش مشاركته في مراسم اداء فريضة صلاة الجمعة في مدينة اسطنبول "لدي عبارة أقولها دائما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة"، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ عملية تركية مباغتة ضد عناصر الحزب من سنجار.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد زار مؤخرا وبغداد واربيل وعرض على المسؤولين المساعدة في طرد حزب العمال من قضاء سنجار المتنازع عليه بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وتوصلت بغداد وأربيل الجمعة (9 تشرين الاول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

والاتفاق الجديد سيعالج مسألة إزدواجية الإدارة، كما أن الكاظمي شدد على حرص بغداد على خلو سنجار من الجماعات المسلحة سواء الداخلية أو الوافدة من خارج البلاد، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

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