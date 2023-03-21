اردوغان يعلن زيادة كمية المياه الى العراق: ننتظر منكم تصنيف حزب العمال منظمة ارهابية

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء، عن زيادة حصة الخاصة للعراق من المياه ولمدة شهر.

وقال اردوغان في مؤتمر صحفي في انقرة مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن "تركيا صديق حقيقي ومدافع عن العراق رغم الاختلاف بين الجيران، فنحن دولتان نعرف الم الإرهاب، وناقشنا حربنا ضد المنظمات الارهابية مثل PKK وداعش، ومنظمة غولن".

وأضاف "نتوقع من العراق الاعتراف بـPKK أنها ارهابية".

وبشأن ملف المياه قال اردوغان، إن هذا الملف ليس صراعا بل تعاون يخدم الجانبين، ونعرف نقص المياه الذي يعاني منه العراق، لكننا ايضاً نواجه حالة جفاف بسبب التغير المناخي، ورغم قررنا زيادة كمية الاطلاقات المائية صوب نهر دجلة لمدة شهر".

من جانبه قال السوداني، "كانت لدينا محادثات مثمرة وجادة، ركزنا على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، وبخاصة المجال الاقتصادي ووضعنا أساس تعزيز التعاون مع الاشقاء والجيران".

وأضاف أنه تم التطرق لمشروع طريق التنمية والقناة الجافة هو ليس للعراق وتركيا، بل للمنطقة والعالم، يربط الشرق بالغرب، هو الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة، هذا المشروع كان محط بحث مستمر بين العراق وتركيا، واليوم نوجه الدعوة للأشقاء في المنطقة لعقد اجتماع في بغداد لبحث مراحل تنفيذ المشروع الحيوي، فالعراق يمتلك ثروة هائلة من الغاز ومن الممكن أن يصدره خلال سنوات".

وتابع السوداني "وافقنا على منح صلاحية للسفير العراقي في أنقرة لمنح تأشيرة مباشرة لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، كما أشكر الرئيس التركي على زيادة اطلاقات المياه نحو العراق، ونؤكد ايضاً أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على تركيا".