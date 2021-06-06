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ارتياح من بارزاني والنجيفي للاهتمام الدولي بالانتخابات المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2021-06-06T11:23:00+0000
ارتياح من بارزاني والنجيفي للاهتمام الدولي بالانتخابات المقبلة

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس جبهة "الإنقاذ والتنمية" أسامة النجيفي، يوم الاحد، ضرورة اجراء الانتخابات العراقية المقبلة في موعدها المحدد العاشر من تشرين الاول المقبل.

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن بارزاني استقبل، اليوم، اسامة النجيفي في مكتبه باربيل، مبيناً أن الجانبين بحثا آخر التطورات السياسية في العراق، وسلطا الضوء على الانتخابات القادمة.

وبين أن بارزاني والنجيفي أكدا ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيراً إلى أنهما عبرا عن ارتياحهما ازاء الاهتمام الدولي بموضوع الانتخابات العراقية القادمة.

وأشار البيان إلى أن الاوضاع في نينوى كانت محوراً آخراً للقاء، موضحاً أن الطرفين أكدا على ضرورة بناء دولة مدنية وديمقراطية في العراق.

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